Driesterrenchef Viki Geunes bedenkt gezonde maaltijden voor Antwerpse dokwerkers: "Boordevol groenten en energie"

Wie binnenstapt in één van de drie SCHAFT-restaurants voor havenarbeiders in de Antwerpse haven, ruikt meteen de geur van frietjes. Maar vanaf vandaag krijgen de vol-au-vent en het stoofvlees concurrentie van vier nieuwe gezonde dagschotels van sterrenchef Viki Geunes. "Ons hoofdkantoor kijkt bij wijze van spreke uit op restaurant Het Zilte (***) en Viki zei als bij wonder "ja" op ons voorstel om gezonde maaltijden voor onze dokwerkers te bedenken", zegt Paul Valkeniers van CEPA, de werkgeversorganisatie in de haven.

"Ik heb twee vlees- en twee vismaatijden bedacht boordevol energie én groenten. De dokwerkers leveren noeste arbeid dus mikken we op gezonde dagschotels met voldoende koolhydraten", zegt Viki Geunes. "Vandaag lanceren we de geglaceerde en licht gerookte zalm met een selderremoulade, kappertjes en kruidige aardappelen. Er komt nog een Aziatische noedelgerecht met heilbot, eentje met kip en een heerlijke kalfsschenkel met witloof."

Geunes heeft de vier gerechten gecreëerd die de chefs in de gaarkeukens week na week op het bord zullen toveren. "Hier gaan we niet met pincetjes werken zoals in Het Zilte maar de essentie van gezond en lekker eten zit in elk bord", aldus Geunes.