Duitse voetballer wordt na vijf jaar plots opgeroepen als stamceldonor, hematologe: "Kan zeer lang duren, want kans op match is 1 op de 50.000"

Een match vinden is dus niet eenvoudig. "Eerst gaan we kijken bij de dichte omgeving van de patiënt, bij een broer of zus. De kans dat daar een match tussen zit is het grootst", legt Kerre uit. "Is er geen match, dan gaan we zoeken bij de internationale donorbanken." Dat zijn dus de mensen die zich als donor registreren. "Als we daar niets vinden, gaan we terug kijken naar andere leden van de familie, denk maar aan een ouder of halfbroer of halfzus", aldus Kerre.