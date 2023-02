Duo krijgt celstraf nadat ze spacecake smokkelen in Keerbergen: “Wist niet dat het illegaal was”

Na een willekeurige controle in Keerbergen in augustus 2022 ontdekte de politie 845 gram spacecake en -koekjes onder de passagiersstoel van een auto. De bestuurder en zijn passagier kwamen terug van Rotterdam.

De eerste beklaagde ontkent alle feiten en geeft aan dat hij niet wist dat de cake en koekjes in de auto lagen en dat hij enkel kledingwinkels had bezocht in Rotterdam. De andere beklaagde zegt dat hij niet wist dat spacecake en – cookies illegaal zijn in ons land.

De rechter vindt hun verklaringen ongeloofwaardig en heeft de eerste beklaagde met een blanco strafblad een celstraf van drie maanden gegeven en een boete van 8.000 euro, met uitstel. De tweede beklaagde, die al bekend was bij de rechtbank, krijgt een celstraf van acht maanden en een boete van 8.000 euro, met uitstel.