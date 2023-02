19 eiken verhuizen naar nieuwe plek in Eeklo: "Ecologisch beter dan ze te vervangen door jonge bomen"

Daarvoor moeten 35 eiken wijken, maar ze worden niet allemaal gerooid. "Samen met de stad Eeklo hebben we beslist om een deel van de eiken te bewaren en te verplaatsen. De eiken zijn allemaal tussen de 15 en 20 jaar. Ze zijn niet zo gemakkelijk te vervangen door nieuwe bomen, omdat de ecologische waarde van jonge bomen veel kleiner is. Ook budgettair kan het een verschil maken, want een jonge boom opkweken, verzorgen en onderhouden kost ook veel moeite en geld. Het verplaatsen is ook niet goedkoop, maar op termijn is het zowel voor de boom, de natuur en het budget waarschijnlijk beter."