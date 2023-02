Engelse verpleegkundige Anna (64) staakt voor haar patiënten: "We hangen al lang over de rand van de afgrond"

Anna Swan werkt al 45 jaar als verpleegkundige in het ziekenhuis. Eerst in het oude ziekenhuis in het stadscentrum van Colchester, en de voorbije 37 jaar in het nieuwe grote ziekenhuis aan de voet van de heuvel. Haar overleden man werkte ook in de zorg en nu zijn ook haar drie dochters verknocht aan hetzelfde werk in verschillende ziekenhuizen. Een leven ingebed in de publieke gezondheidsdienst NHS, dat is in deze moeilijke tijden een opgave.



"De NHS zit in mijn DNA", zegt Anna. "Het voelt als een grote familie en daarom ben ik nu zo triest dat het systeem aan het instorten is." Ze verwijst naar de lange wachtlijsten voor operaties, het tekort aan bedden en alle andere beslommeringen die de patiënten aan haar toevertrouwen. "Ik deel hun bezorgdheid, want op een dag zal ik misschien een van hen zijn, in deze vergrijzende maatschappij. Nu loopt het helemaal fout. We hangen al lang over de rand van de afgrond en ik ben bang dat onze vingers de greep verliezen en dat we neerstorten."