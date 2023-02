Britse serie "Fawlty Towers" krijgt vervolg: John Cleese kruipt zelf opnieuw in de huid van hotelbaas en ook zijn dochter krijgt deze keer een rol

De populaire Britse tv-serie "Fawlty Towers" krijgt na meer dan 40 jaar een vervolg. Dat meldt vakblad Indiewire. De Britse acteur John Cleese, ook bekend van "Monty Python", zal zelf opnieuw in de huid van hotelbaas kruipen en ook zijn dochter krijgt een rol in de nieuwe reeks. Waar en wanneer de serie te zien zal zijn, is nog niet bekend.