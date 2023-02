Geen nieuwe editie van extreemrechtse festival Frontnacht na commotie vorig jaar

Dit jaar komt er geen tweede editie van het extreemrechtse festival Frontnacht in Ieper. Dat heeft de organisatie van de IJzerwake beslist. Normaal gezien zou dat festival vorig jaar plaatsvinden op de avond voor de IJzerwake in Ieper. Het festival kwam toen in opspraak omdat de muzikanten die zouden optreden banden hadden met neonazistische groeperingen. De stad Ieper trok toen de vergunning in.

Dit jaar maakt de organisatie plaats voor een nieuw evenement. Dat laten ze weten op hun sociale media. "Vorig jaar zijn heel wat misverstanden gebeurd", zegt voorzitter Wim De Wit, "We hadden alles met de beste bedoelingen georganiseerd, maar gezien de commotie gaan we Frontnacht niet meer organiseren."