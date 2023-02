Gemeente Bierbeek verwittigt hulpdiensten opnieuw over wegenwerken nadat ambulance zich vastrijdt in modder

Volgens de burgemeester zouden de hulpdiensten wel al een tijdje op de hoogte moeten zijn van de wegenwerken. "Daarover is in december heel duidelijk gecommuniceerd, en ook over wat de omleidingswegen zijn. De ambulance in kwestie had langs Bierbeekstraat moeten rijden en dan was er geen probleem geweest. We hebben alle hulpdiensten, zowel de ziekenhuizen als de brandweerzones, opnieuw ingelicht over de werkzaamheden."