Gent maakt 40 ondernemers warm voor meertalige werknemers: "Er is nog wat koudwatervrees"

WZC Zonnehove werkt al 5 jaar met mensen van vreemde origine. "Een vijfde van ons personeel heeft een andere moedertaal dan het Nederlands", vertelt Karen Van Overbeke. Het WZC zet in op een positieve ontvangst en ondersteuning. "We zorgen voor een goede verwelkoming met veel informatie, we stellen een scholingsplan op en geven waar nodig ook administratieve ondersteuning. Veel mensen hebben immers ook vragen over zaken als kinderbijslag, huisvesting of bepaalde facturen. Zo verlagen we de drempels, ook naar andere medewerkers, bewoners en familieleden."