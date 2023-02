Gentse vzw zamelt al 55.000 euro in voor slachtoffers van aardbeving

"Ik ben in shock na alles wat er gebeurd is in mijn thuisland", vertelt Kadir Bicici vanochtend in "Goeiemorgen Morgen!" op Radio 2. Bicici is één van de vrijwilligers van vzw Helping Hands. De organisatie werd tien jaar geleden opgericht door zes vrijwilligers met Turkse roots. "De beelden die we binnen krijgen, zijn schrijnend. We proberen in contact te blijven met mensen uit de getroffen regio, maar dat is niet evident. Het is daar chaos."