Gerecht pakt Chinees prostitutiemilieu aan: 25 verdachten opgepakt en 20 slachtoffers gevonden

Vanmorgen vroeg is de Federale Gerechtelijke Politie binnengevallen op 26 adressen in het kader van een onderzoek naar mensenhandel in het Chinese prostitutiemilieu. Daarbij zijn 25 verdachten opgepakt en een 20-tal vermoedelijke slachtoffers aangetroffen. In Spanje is 1 verdachte opgepakt. Blijkbaar ronselde de criminele organisatie vrouwen in China om hen naar Europa over te brengen, waar ze gedwongen werden om zich te prostitueren.