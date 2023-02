Duurste ooit, voor het goeie doel en verpand aan de bakker: straffe verhalen over schilderijen van Vermeer

Op 1 september 1993 duikt het schilderij van Vermeer op in Antwerpen, meer bepaald in een parkeergarage bij de luchthaven van Deurne. "Schrijvende vrouw met dienstbode" ligt ingepakt in een vuilniszak in de koffer van een huurauto, samen met 7 andere gestolen kunstwerken, onder meer van Francisco Goya. De rijkswacht had er lucht van gekregen dat er een transactie zou plaatsvinden. Drie Ieren werden aangehouden. De deal zou ook te maken hebben gehad met internationale drugshandel.

Pikant detail 1: ook de Britse kunstdetective Charley Hill was in Deurne. Hij deed zich voor als geïnteresseerde koper voor rijke klanten. Hill zou in 1994 ook "De schreeuw" van Edvard Munch terugvinden, drie maanden na de diefstal uit een museum in Oslo. Hill overleed in 2021 en was naar verluidt ook "Het concert" van Vermeer op het spoor in Ierland. Dat doek werd in 1990 gestolen in Boston (zie verder in dit artikel).