Family Justice Center in Mechelen start praatgroepen voor ouders en kinderen met trauma's rond geweld binnen het gezin

Zowel kinderen als ouders die getuige waren van geweld binnen het gezin, kunnen erg getraumatiseerd zijn. Vaak kunnen ze nergens terecht met hun verhalen, omdat er geen plaats is in de hulpverlening, of omdat hun thuissituatie te onveilig is. Daarom is het Family Justice Center in Mechelen gestart met praatgroepen waarin ze hun verhalen kwijt kunnen. Het project heet "Blaffen of schuilen", en kreeg 100.000 euro van de federale overheid.