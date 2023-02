Ieperfest wint “Lifetime Achievement Award” op Belgian Vegan Awards

De Belgische veganismevereniging BE Vegan heeft de Belgian Vegan Awards uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor initiatieven die zich inzetten voor veganistisch koken, zonder vlees dus of andere dierlijke producten zoals melk. Dit jaar werd voor het eerst een “Lifetime Achievement Award” uitgereikt. Die ging naar de organisatie van het Ieperse hardcorefestival Ieperfest. De eetstandjes op dat festival zijn, van bij het begin al, dertig jaar geleden, uitsluitend plantaardig.

“We zijn enorm blij en ook verrast”, zegt Martijn Van De Walle, verantwoordelijke van de catering op het festival. “We wisten niet dat we genomineerd waren in deze categorie. We zijn heel blij omdat het een waardering is voor het werk dat we doen. Al sinds de eerste editie in 1992 is de keuken volledig veganistisch, zowel voor de bezoekers als backstage.”

Het veganistisch aanbod slaat volgens Van De Walle aan omdat het zo gevarieerd is. “Wij hebben ook burgers, pizza’s, pannenkoeken en noem maar op zoals andere festivals. Toen het festival ontstond waren er veel mensen uit de hardcore wereld in Ieper al veganistisch. Daarom is toen de keuze gemaakt om daarvoor te kiezen. En we zijn doorheen de jaren daar bewust voor blijven kiezen.”