Inwoners van Borgloon en Tongeren gaan voor het eerst in discussie over nakende fusie

Gisteren hebben een vijftigtal inwoners van Borgloon en Tongeren in de Loonse stroopfabriek voor het eerst met elkaar kunnen discussiëren over de organisatie van de toekomstige fusiegemeente. In februari en maart zullen de inwoners tijdens verschillende themacafés of thema-avonden kunnen brainstormen en tips meegeven over de organisatie van de fusie.

Tijdens het eerste themacafé werd er gesproken over hoe de dienstverlening in de toekomst het best kan verlopen. De aanwezigen hebben in kleine groepjes hun mening met elkaar kunnen delen en suggesties genoteerd waar de gemeentebesturen rekening mee kunnen houden tijdens de fusieplannen. Op die manier willen de besturen de inwoners meer betrekken bij de fusie.