Is het te laat om met Metro 3 te stoppen?

Een riskante redenering, die in de psychologie bekendstaat als de ‘sunk cost fallacy’: de neiging om een project toch voort te zetten omdat er al geld, moeite en tijd in is geïnvesteerd. Zo pompte men jarenlang miljoenen euro’s in de verlieslatende Concorde-­vliegtuigen, net omdat er al veel geld in gestopt was. Rationeler zou zijn om na te gaan of het project nog de moeite waard is, en de verliezen te beperken als dat niet zo is.