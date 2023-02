Tervuren wil tegen 2030 maar liefst 225 laadpunten voor elektrische voertuigen

"Er zijn inderdaad een aantal voorwaarden", zegt schepen voor milieu en mobiliteit Bram Peters (Groen+). "We willen geen wildgroei. Laadpalen komen er bij voorkeur op plaatsen waar nu al een of meer laadpalen staan. Zo is er meer kans om het voertuig op te laden: de ene laadpaal is misschien bezet, maar waar meerdere palen bij elkaar staan is de kans groter dat er één vrij is. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn om palen samen te plaatsen of op een centraal gelegen plek, zoals een parking of een plein", licht Peters toe.