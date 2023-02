Landbouworganisaties stellen Vlaamse regering in gebreke wegens getalm bij Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

"We manen de Vlaamse regering bovendien aan uiterlijk op 10 februari uitvoering te geven aan het door Europa goedgekeurde strategisch plan, en dat door de goedkeuring te geven aan de uitvoeringsbesluiten", luidt het nog. Als dat niet gebeurt dreigen de landbouworganisaties met gerechtelijke stappen en een klacht bij de Europese Commissie.

Het Gemeenschappelijk Landbouw is een van de drie landbouwdossiers waarover de Vlaamse regering het eens moet zien te raken. Die onenigheid kwam er na een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos, dat onder de verantwoordelijkheid valt van Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

In de wandelgangen horen we dat er een verband is met het stikstofdossier van diezelfde Zuhal Demir is, waarbij haar collega van Landbouw Jo Brouns (CD&V) dwarsligt. Tot nu toe is de Vlaamse regering er niet in geslaagd dat dossier vlot te trekken. Een soort catch-22-situatie, met andere woorden.

De ingebrekestelling in het GLB-dossier verhoogt de druk op de Vlaamse regering om snel met oplossingen te komen.