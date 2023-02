Twee levenloze lichamen gevonden in woning in Riemst, doodsoorzaak onbekend

Vanochtend zijn de levenloze lichamen van twee mannen van 69 en 79 jaar oud gevonden in Riemst. Ze werden aangetroffen in een woning in de Zagerijstraat. De doodsoorzaak is voorlopig onbekend. Een wetsgeneesheer en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse gekomen. Het parket wil momenteel nog niet veel kwijt. "Het draaiboek voor ongewone overlijdens is opgestart", klinkt het.