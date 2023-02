Limburg koploper in lik-op-stukbeleid voor winkeldiefstallen

"Het systeem begint op dreef te komen, zeker in Limburg, waar het parket een voortrekkersrol speelt", zegt minister Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "Maar we zijn er nog lang niet. Ik wil dat iedere op heterdaad betrapte winkeldief onmiddellijk bestraft wordt. Daar zal iedereen aan moeten bijdragen. Winkeliers door meer aangifte te doen, politie en parket door het systeem van lik-op-stukboetes consequent toe te passen."

Limburg is koploper met 120 lik-op-stukboetes voor winkeldiefstal in een jaar tijd. Er is een goede samenwerking tussen de politie en het parket, en de aanstelling van een referentiemagistraat die ervoor zorgt dat alles vlot verloopt. Bovendien wordt de administratieve afhandeling van de lik-op-stukboetes verwerkt door de centrale dienst Crossborder die ook de verkeersboetes opvolgt. Zo is de werklast voor het parket minimaal.

"Het parket Limburg zet al jaren maximaal in op afhandelingsmethodes die effect hebben op de veiligheid in onze samenleving. Vandaar dat we samen met de Limburgse politie al sedert 2015 gestart zijn met het toepassen van Onmiddellijke Minnelijke Schikkingen (OMS), waarna deze lik-op-stukafhandeling in 2022 nationaal werd overgenomen", zegt Pieter Strauven van het Limburgse parket. "Door zulke automatismen in te bouwen zorgen we er bovendien voor dat de capaciteit nog beter kan ingezet worden om onder andere de georganiseerde misdaad te vervolgen."