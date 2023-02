Limburg wil erkenning vijvergebied de Wijers als UNESCO "Mens en Biosfeer"

Voor de stad Hasselt zou een erkenning een extra toeristische troef betekenen. Schepen van Toerisme Rik Dehollogne (N-VA): "We zullen dan twee toegangspoorten hebben tot die UNESCO "Mens en Biosfeer" van de Wijers, eentje is de abdij van Herkenrode en de andere is in Kiewit." Voor de mensen die werken in het toerisme is dat volgens de schepen zeer interessant. "Dit gaat een enorme boost geven, want mensen willen zo’n UNESCO ‘Mens en Biosfeer’ komen bezoeken", besluit Dehollogne.