Limburgse hulpverlening voor slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië komt op gang

De Selimiye Cami Moskee in Heusden-Zolder is gisteren en vandaag overspoeld met giften om de slachtoffers van de aardbeving te steunen. Er is opgeroepen om vooral dekens, warme kleding, EHBO-kits en verzorgingsproducten zoals pampers, shampoo of tandenborstels te brengen. "Vanavond zal er een vrachtwagen vertrekken richting het rampgebied", zegt vrijwilligster Sibel Denizoglu. "We hebben al zoveel spullen ontvangen, dat we waarschijnlijk niet alles in de vrachtwagen gaan kunnen laden. Alle overige spullen gaan we schenken aan Sint-Vincentius Heusden-Zolder en lokale asielcentra."