Liveblog - Ruim 4.300 dodelijke slachtoffers na aardbevingen in Turkije en Syrië, sneeuw en regen bemoeilijken acties 

Zo'n 24 uur na de eerste aardbeving is de dodentol in Turkije en Syrië opgelopen tot 4.300. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest dat tot 20.000 mensen het leven verloren hebben. De sneeuw en hevige regenval maken het de Turkse reddingswerkers niet makkelijk. Het is een race tegen de klok om slachtoffers vanonder het immense puin te halen. Volg hier alle recente ontwikkelingen over de ramp.