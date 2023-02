Maria Jacobs-Colemontstraat zal de eerste straat in Beringen zijn die vernoemd is naar een vrouw

De Maria Jacobs-Colemontstraat is vernoemd naar Maria Colemont-Jacobs, ook wel gekend als 'madammeke Jacobs'. Het zal de eerste straat met een vrouwelijke naam in Beringen zijn, vernoemd naar de eerste vrouw in het stadsbestuur van Beringen. Ze zetelde in het totaal 24 jaar lang in de gemeenteraad en het schepencollege. Ze overleed in Beringen op 11 februari 1995.



De nieuwe straat ligt in deelgemeente Koersel, ter hoogte van het binnengebied van de Roerdompstraat, Molendijk, Zandstraat en Nachtegaalstraat. De straat zal op Internationale Vrouwendag (8 maart) feestelijk geopend worden.