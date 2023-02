Meerderheid van inwoners en handelaars tegen circulatieplan in Lecharlierwijk Jette

De bevraging werd zo breed mogelijk opgezet, maar slechts 16 procent van de inwoners vulde de enquête in. In totaal werden 7.711 buurtbewoners persoonlijk aangeschreven met een brief in hun brievenbus. Uiteindelijk deelden 1.260 bewoners hun mening over het circulatieplan. Er werden ook 1.075 enquêteformulieren verstuurd naar handelaars en bedrijven. Ook alle ouders en personeelsleden van scholen en crèches in de omgeving werden op de hoogte gebracht.