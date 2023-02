Miss België Chayenne Van Aarle raakt gewond bij zwaar ongeval op E17 in Kruibeke

Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur op de E17 ter hoogte van Kruibeke, in de richting van Antwerpen. In de staart van een file kwam Chayenne Van Aarle met haar auto terecht onder de oplegger van een vrachtwagen. Ze zat gekneld in het voertuig en werd door de hulpdiensten bevrijd en naar het Middelheimziekenhuis in Antwerpen overgebracht.

Over de gezondheidstoestand van Van Aarle geeft de federale wegpolitie geen informatie. Maar volgens Darline Devos, organisatrice van Miss België, verkeert ze niet in kritieke toestand. "Als je de foto's ziet, zou je het ergste verwachten. Maar ik heb zonet gehoord dat ze niet in levensgevaar is", vertelt ze op Radio2.