Interactieve tentoonstelling "Mysterie van Financiën" bij PXL in Hasselt leert jongeren financiële geletterdheid 

"De onderwerpen zijn heel divers", zegt Wendy Placklé, die als stagiair de tentoonstelling begeleidt. "Het gaat over rijkdom en weelde, maar het gaat ook over concurrentie, toekomst, beslissen hoe je je budgetten gebruikt. Leerlingen mogen zelfs even in de huid kruipen van een minister om begrotingen goed te keuren." De tentoonstelling leert de leerlingen vooral om na te denken over de toekomst. "Ze leren dat studie samenhangt met de hoogte van je inkomen en dat inkomen samenhangt aan het al dan niet hebben van een mooie auto of een mooie woning en kunnen sparen of beleggen."