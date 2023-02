N-VA niet te spreken over onderzoek naar identiteitscontroles politie Gent: "Er zijn amper klachten, dit is weggesmeten geld"

Anneleen Van Bossuyt (N-VA) maakte zich al eerder boos om de studie rond identiteitscontroles van de Gentse politiek. Het stadsbestuur bestelde die na de zomer van 2020. Toen verhitten de gemoederen in de volkswijk Brugse Poort. Drugsdealers van buiten de wijk zorgden er voor onrust. Er waren opstoten en rellen, de politie moest verschillende keren tussenbeide komen. Bewoners, van alle lagen van de bevolking, vroegen de stad om in te grijpen. Gent besloot onder meer om een tijdelijke lokale lockdown in te voeren mét ook extra identiteitscontroles.

Dat was tegen de zin van enkele families van vreemde origine die al jaren in de wijk wonen. Zij voelden zich geviseerd, ook al hadden ze niets met de problemen te maken. Ze beweerden te pas en te onpas gecontroleerd te worden. De rust keerde later terug in de wijk, nadat enkele drugsdealers opgepakt werden en anderen naar andere plekken vertrokken. De stad beloofde na afloop een grootschalig onderzoek over de identiteitscontroles, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Het is de bedoeling om in kaart te brengen of de politie discrimineert bij identiteitscontroles of niet. De studie kost bijna 140.000 euro.