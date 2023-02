“Ook veel Walen voelen zich geschoffeerd” na Magnettes uitspraak "Vlamingen willen hard werken, Walen genieten liever van het leven"

Wat vaststaat, is dat uitspraken als deze moeilijk liggen voor de voorzitter van de grootste Waalse partij, zeker nu hij heeft aangegeven dat hij premier wil worden. “Ik denk dat zijn campagne naar de 16 niet zo goed begonnen is. Als hij erin slaagt om in 1 interview beide gemeenschappen te schofferen, moet hij nog schaven aan zijn communicatie.” Verklaren dat Magnette zich door zulke uitspraken ongeschikt toont als premier – zoals Vlaamse viceminister-president Bart Somers (Open VLD) zegt - vindt Gerlache dan weer overdreven.



En ook Paul Magnette reageerde uiteindelijk op Twitter op de commotie. “De pointe van een grap voorstellen als een politieke uitspraak. Waar zijn we mee bezig?! Het is duidelijk dat er geen plaats is voor toespelingen in de politiek. En al zeker niet wanneer men opzettelijk doet alsof men het verkeerd begrijpt.”