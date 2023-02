Natuurpunt gaat in beroep tegen fietssnelweg door natuurgebied in Zwijnaarde

Natuurpunt is niet te spreken over de plannen van de provincie Oost-Vlaanderen om een fietssnelweg aan te leggen door het natuurgebied Rijvissche in Zwijnaarde. De vereniging gaat in beroep tegen de vergunning. Natuurpunt zegt dat er alternatieven in de buurt zijn. "De fietsmobiliteit is de voorbije jaren erg veranderd en kan de natuur verstoren."