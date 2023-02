Nederlands onderzoek: "PFAS-verwerking bij Antwerps afvalverwerkingsbedrijf gevaarlijk"

Op basis van gegevens van de Vlaamse instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) zegt het RIVM nu dat in de rookgassen die bij Indaver uit de pijp komen volledige PFAS-stoffen zijn aangetroffen. "Opmerkelijk", luidt de conclusie. Volgens het RIVM toont dit aan dat niet alle PFAS wordt vernietigd in de oven van Indaver. Dat zou komen omdat de oven op een te lage temperatuur verbrandt.

Nog volgens het RIVM gebruiken dat de Vlaamse autoriteiten een veel minder nauwkeurige analysemethode om PFAS te meten dan andere landen. "Wij voldoen met onze verwerkingsmethodes aan de huidige en de toekomstige POP-verordening die nu nog in ontwerp is", liet Indaver weten in september vorig jaar. "Onze installatie (een zogeheten draaitrommeloven, red.) is voor 99,9999 procent efficiënt en zo zorgen wij er mee voor dat duizenden kilo's PFAS-moleculen definitief uit onze maatschappij verwijderd worden."

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) betwist dat de strengere normen niet gecontroleerd en gehandhaafd worden, zoals "Zembla" vorig jaar vermeldde.