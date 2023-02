Nieuwe goedkope huurwoningen moeten inwoners van Huldenberg kans bieden om in eigen streek te blijven wonen

"De appartementen van Vlabinvest worden via het voorrangsreglement verhuurd, dat al jaren bestaat", licht de burgemeester nog toe. "Dat wil zeggen dat kandidaten die al in Huldenberg wonen of er familie hebben of in een vereniging zitten bijvoorbeeld, meer punten krijgen bij de toewijzing. Op die manier kunnen mensen betaalbaar in eigen streek kunnen wonen."