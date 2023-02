Onenigheid in bestuur Eeklo, fractie SMS vraagt ontslag schepen van sport Marc Windey

Schepen Marc Windey (SMS) is met vakantie in Frankrijk. Hij is naar eigen zeggen niet officieel op de hoogte van een vraag om zijn ontslag. "Ik hoorde van een journalist dat de fractie mijn ontslag vroeg." Hij is meteen duidelijk over zijn antwoord: "Ik ben niet van plan om ontslag te nemen zoals die fractie blijkbaar vraagt."

De schepen werd verrast door het nieuws over hem. "Ik weet niet wat er achter mijn rug bedisseld is. Men wist zeer goed dat ik met vakantie was, dus ik moet bijna denken dat het scenario op voorhand uitgetekend was met de bedoeling om mij weg te krijgen."

De fractie van SMS zijn de leden die in gemeenteraad zetelen. "Ik heb gereageerd bij de fractie en bij het bestuur van SMS. Dat bestuur viel uit de lucht en steunt de actie die gevoerd wordt door de burgemeester en zijn vier fractieleden niet."