Auto belandt in gracht en krijgt elektriciteitspaal op voorruit bij ongeval in Ieper

Brandweer Westhoek werd maandag rond 17.30 uur opgeroepen voor een geknelde persoon in een voertuig langs de Kruiskalsijdestraat in Ieper. De auto ging in een flauwe bocht rechtdoor, reed tegen een elektriciteitspaal en kwam tot stilstand in de gracht. De paal belandde gedeeltelijk op de voorruit en de motorkap van het voertuig.

De bestuurster bleek niet gekneld te zitten, maar kreeg haar deur niet open omdat die tegen de berm lag. “We hebben de vrouw bevrijd op de wervelplank via de kofferruimte”, zegt brandweerluitenant Geert Lemenu. De 56-jarige vrouw uit Ieper werd overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis omdat ze klaagde over pijn aan de borst en ze bleek licht gewond.

“Ze was onder invloed van alcohol”, bevestigt Glenn Verdu, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. Haar rijbewijs werd ingetrokken en de wagen werd getakeld. Netbeheerder Fluvius kwam de paal vervangen. De elektriciteitskabels waren nog intact.