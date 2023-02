Plannen voor nieuwe basisschool in Genkse wijk Sledderlo: nadruk op wetenschap en taal

De vzw Optimum is al 3 jaar actief in Genk als onderwijsorganisatie, ze doet dat met huiswerkbegeleiding voor kinderen en workshops voor jongeren. “We wilden meer focussen op taalarmoede en STEM-technieken zoals wetenschap, wiskunde en techniek”, vertelt coördinator Ramazan Erbas. “Intussen zijn we een door de Vlaamse overheid erkende STEM-academie en hebben we gemerkt dat we een meerwaarde zijn in het Genkse onderwijslandschap.”