Studie toont aan: "Plug-inhybrides zijn niet altijd zo klimaatvriendelijk als fabrikanten beweren" 

Luc Claessens, onderzoeker autotechnologie aan de Thomas More hogeschool, is niet verrast door de resultaten van de studie, maar hij nuanceert ook. De autofabrikanten voorspellen het verbruik van een plug-inhybride aan de hand van Europese testnormen, samengevat als WLTP, of "Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure". Met deze wereldwijd aanvaarde methode worden de CO2-uitstoot, het brandstofverbruik en het elektrisch bereik van personenwagens en bestelwagens bepaald.

De tests van fabrikanten gebeuren letterlijk op een rolband in een laboratorium – en dus niet op de echte weg – en gaan voor plug-inhybrides uit van de veronderstelling dat de auto 80 procent van de tijd elektrisch rijdt. Dat is echter zelden het geval. Gebruikers vinden niet steeds een laadpaal en laden de elektromotor soms slechts occasioneel op.

“Zo is er een fabrikant die stelt dat een van haar plug-inhybrides ruim 1 liter fossiele brandstof verbruikt per 100 kilometer, maar als je de elektromotor niet tijdig oplaadt, zit je aan 6 liter, zoals bij een gewone benzine- of dieselwagen dus. Zo kom je in een vergelijkende studie makkelijk aan 5 tot 7 maal het vooropgestelde verbruik en uitstoot.”