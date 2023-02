Seriemoordenaar Du Lion richt zich tot zijn "vijfde slachtoffer", de toenmalige vriend van vermoorde vrouw die jarenlang verdacht werd: "Sorry"

"Ariane was de goedheid zelve", vertelde de intussen 75-jarige Joël L.T. deze namiddag in de rechtszaal. Hij was nog geen jaar samen met Ariane Mazijn toen hij haar op 17 juni 1992 dood aantrof in haar appartement in Antwerpen. De man kwam in het vizier van de speurders en werd de daaropvolgende jaren verschillende keren verhoord, haast evenveel als de uiteindelijke dader zelf. Ook de familie zelf van Ariane Mazijn dacht dat hij haar vermoord heeft.

"Ik heb nooit begrepen waarom ik verdacht werd. Ik heb één keer aan de speurders gevraagd wat dan mijn motief zou zijn en zij antwoordden dat Ariane wilde verhuizen en dat ik niet mee mocht. En dat was het dan", aldus L.T., die aangaf dat hij zich nooit als slachtoffer behandeld heeft gevoeld door Justitie, terwijl hij dat wel degelijk was. “Ik herinner mij dat ze na 10 jaar hebben gezegd dat ik niets met de feiten te maken had, 10 jaar later..."

Joël L.T. ging jaren gebukt onder de verdachtmakingen. Klanten in zijn café bekeken hem scheef en hij kreeg brieven met verwijten. Wat hem nog het meeste pijn deed, was dat ook de familie van Ariane hem verdacht. "Het ergste was toen ik op een dag een doos moest gaan afhalen bij hen. Toen ik hem thuis opendeed, zat er een bebloed donsdeken en T-shirt van Ariane in, met een briefje waarop stond "Als herinnering". Op de begrafenis had haar moeder me nochtans gezegd dat Ariane gelukkig was met mij de laatste maanden van haar leven."