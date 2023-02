Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov belooft meer militaire steun aan Mali tijdens symbolisch bezoek

De Russische invloed in Afrika is toegenomen, vooral in de Sahellanden waar staatsgrepen zijn gepleegd. Rusland geeft hun leiders militaire bescherming, helpt hen hun grondgebied te controleren en levert wapens. Ze bieden ook expertise aan in het verspreiden van propaganda. In ruil krijgen ze toegang tot de bodemrijkdommen (zoals goud en diamanten) en steun voor de oorlog in Oekraïne bij de Verenigde Naties.

Het is overigens al de derde keer in zes maanden tijd dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov in Afrika is.

De Wagner Groep, een privaat huurlingenleger dat banden heeft met het Kremlin, is behalve in Mali ook actief in andere landen in de regio: de Centraal-Afrikaanse Republiek, Soedan en wellicht ook in Burkina Faso.