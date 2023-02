Ruim helft van meisjes tussen 15 en 25 jaar in België ontving al eens "dickpic"

De jongeren zeggen zeer regelmatig ongevraagd online seksuele inhoud te ontvangen. Zo'n 37 procent van de jongeren had al een "dickpic" ontvangen. Dat is een - in de meeste gevallen ongevraagde - foto van een penis, meestal in erectie. Bij meisjes ligt dat zelfs op 51 procent. De problematiek is ook groter bij jongeren tussen 15 en 18 jaar en bij de LGBTQIA+-gemeenschap.