Sint-Niklaas past plannen heraanleg Grote Markt aan: "Door forse prijsstijgingen moeten we op de rem staan" 

Maar die plannen gaan niet door. Door de oorlog in Oekraïne zijn de grondstofprijzen fors gestegen. Daardoor leven we volgens het Sint-Niklase stadsbestuur in een "nieuwe financiële en economische realiteit". En dus moet de stad op de rem gaan staan wat betreft de vernieuwing van de Grote Markt.

Het budget voor de vernieuwing van de Grote Markt werd geraamd op 16 miljoen euro exclusief btw en erelonen. De enige offerte die binnenkwam, lag een pak hoger. Daarom wordt de procedure nu stopgezet, de stad gaat op zoek naar oplossing die wel binnen het budget ligt.