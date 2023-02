Sluikstorters laten identiteitsgegevens achter in vuilniszakken in Puurs-Sint-Amands: riskeren opruimingskosten van 950 euro

In de gemeente Puurs-Sint-Amands is sinds zes maanden een sluikstorter actief. De bewoners vinden regelmatig achtergelaten vuilniszakken terug in de gracht van de Kreweg. Op 2 februari werden opnieuw een twintigtal vuilniszakken gevonden in de gracht. De medewerkers van de politiezone Rivierenland doorzochten de inhoud van de vuilniszakken samen met de groendienst van de gemeente.