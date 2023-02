Stad Brugge zoekt nieuwe conciërge voor het Belfort: inclusief mooi loon én gratis wonen in het Belfort

De job en het appartement komen vrij omdat de huidige huisbewaarder met pensioen gaat. “Ik had fotografie gestudeerd, maar was aan de slag gegaan bij het PMS, tegenwoordig CLB. Ik was uitgekeken op die job en via een vriend kwam ik te weten over de vacature”, zegt Frank, die een goede beurt maakte bij zijn sollicitatie in 1990. “Het leek me leuk om in zo’n gebouw te wonen. Maar eerlijk: toen ik eraan begon, dacht ik dat dit een bruggetje zou zijn naar wat anders.”