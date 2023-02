Tot zeven jaar cel voor aanslag op eethuis en home invasion bij havenarbeider

Na uitlezing van zijn gsm bleek dat hij een adres aan de Turnhoutsebaan in Deurne had opgezocht. Op dat adres was The Pasta House gevestigd, een eethuis waarop vijf keer werd geschoten in de nacht van 28 augustus 2020. Eigenaar Ali O. is transporteur en gekend voor drugsdelicten. De aanslag op het eethuis was bedoeld om Ali O. te intimideren.