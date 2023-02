Zoekacties tegen de klok naar overlevenden en internationale hulpverlening, maar ook kritiek: "Waarom wordt Turkse leger niet ingezet?"

In Syrië is de situatie mogelijk nog schrijnender dan in Turkije. Door een gebrek aan materiaal verlopen de zoekacties heel moeizaam. Heftrucks zijn er bijvoorbeeld amper. Ook de Witte Helmen, de humanitaire organisatie die sowieso al actief is in het noordwesten van Syrië, hebben die niet. "Men helpt elkaar waar het kan", stelt arabist en publicist Rena Netjes vast, zij is op dit moment in het rampgebied.

Internationale hulp voor Syrië komt, anders dan voor Turkije, veel trager op gang. Dat komt natuurlijk door de jarenlange burgeroorlog, waardoor het voor internationale organisaties en landen moeilijk is om in te schatten aan wie de hulp geleverd kan worden. Tot nog toe heeft alleen Saudi-Arabië hulp geleverd, in de vorm van tenten en dekens. Maar er is veel meer nodig. Normaal gezien zijn er vooral Turkse hulporganisaties in Syrië actief, maar dat land is nu ook zelf getroffen.