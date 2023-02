Turkse gemeenschap uit Gent zamelt goederen in voor slachtoffers van aardbevingen in Turkije

Melissa is blij met de solidariteit voor de Turken. Ze werkt als zorgkundige in het Gentse Jan Palfijnziekenhuis en kwam al helpen bij de inzameling. Zij is de derde generatie van een Turkse familie die naar België kwam. Zoals Melissa zijn een hele groep vrouwen en mannen al snel nadat het nieuws over de aardbevingen bekend werd in actie geschoten om geld en goederen in te zamelen.

In het industrieterrein Durmakker in Evergem was het gisteren al van 's morgens druk. Vrijwilligers kwamen langs om allerlei spullen te brengen. Ze brachten onder meer kleding en toiletgerief. De actie werd bekend gemaakt via sociale media.

Nazim denkt dat er al zodanig veel goederen zijn om wel tien opleggers te vullen. Ook Idris uit Destelbergen kwam helpen inpakken. Hij schreef al geld over naar het Rode Kruis om de hulpactie te steunen.