Twee stapels houtafval afgebrand in Onkerzele bij Geraardsbergen, wellicht brandstichting

In de nacht van maandag op dinsdag kreeg de brandweer een melding van brand in de omgeving van de Gavers. Twee stapels met vegetatieafval en hout stonden in brand. De brandweer had moeite om de brand onder controle te krijgen en de bluswerken duurden tot rond de middag. Volgens brandweerkapitein Boterbergh gaat het om brandstichting.

De twee stapels afval lagen er al 2 jaar en dienden als voorbereiding voor "Walmke Brand", een onderdeel van het Krakelingenfeest dat doorgaat op 26 februari. Dat bevestigt Karolien Deturck, woordvoerster van de Geraardsbergse politie. Al komt "Walmke Brand" niet in het gedrang door de brand, want Onkerzele was niet van plan om dit jaar deel te nemen. "De brandstapels waren door zowel de brandweer als de milieudienst afgekeurd", aldus Hugo De Mulder, voorzitter van de Dorpsraad.