Twee verdachten van oplichting 89-jarige man in Turnhout aangehouden voor bankkaartfraude

Nadat de man was langsgeweest, merkte het slachtoffer dat in korte tijd enkele duizenden euro's van zijn bankrekening verdwenen. Er werd geld afgehaald in Turnhout en Oud-Turnhout en er waren dure aankopen in een elektrozaak. Na onderzoek werd in het Oost-Vlaamse Aalter enkele dagen later de auto van een verdachte onderschept. Daarin zat een vrouw, afkomstig uit Nederland. Ze werd herkend op camerabeelden op plaatsen waar er misbruik was gemaakt van de bankkaart.