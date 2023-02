Uitslaande brand in zetelbedrijf Zoink in Lommel

De brandweer probeerde vooral te voorkomen dat de vlammen oversloegen op het bedrijf ernaast. In de loop van de ochtend raakte het vuur onder controle, maar was er wel nog veel rook. Meetploegen gingen in de buurt de rook checken, maar die was vooral opgestegen en amper neergeslagen op de grond.

De schade in het bedrijf Zoink is enorm. Er was niemand aanwezig op het ogenblik dat het vuur ontstond. De eigenaar verbleef in het buitenland. De brandweer blijft nog een hele tijd op het bedrijfsterrein om toezicht te houden en na te blussen.