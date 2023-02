Vrienden en familie houden wake voor overleden fietskoerier in Brussel: "Gepassioneerde vader van vijf kinderen"

Sultan Zadran was een een fietskoerier die maaltijden bezorgde toen hij vorige week donderdag op het kruispunt van de Koning Albert II-laan en het Solvayplein onder een bus terecht kwam. Hij werd zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij overleden aan de opgelopen verwondingen. Op de plek van het ongeval hebben vrienden en familie van Sultan gisteravond een wake gehouden. "Het kruispunt waar het ongeval gebeurde telt veel conflicten", vertelt Pieter Fannes van de organisatie "Heroes for Zero" die opkomt voor verkeersveiligheid in Brussel. "Er zijn inslaande bussen, fietsers en voetgangers. Er ligt een station van FlixBus, ook van De Lijn net om de hoek. Die kruisen elkaar heel de tijd en de infrastructuur is niet voorzien op zo'n situatie", zegt Pieter nog.