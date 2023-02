Vrouw uit Genk levensgevaarlijk gewond na aanrijding

Een vrouw van 57 stak maandagavond in de Nieuwe Kuilenweg in Winterslag de straat over toen ze door een auto werd gegrepen. De ambulance en MUG kwamen ter plaatse, de hulpdiensten plaatsten een tent waarin de vrouw kon verzorgd worden. Later werd ze in levensgevaar afgevoerd naar het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk.

De Nieuwe Kuilenweg bleef een tijdlang afgesloten voor het verkeer en een verkeersdeskundige kwam naar de plaats van het ongeval.